جدول مباريات اليوم.. محترفان مصريان ومواجهة بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشهد اليوم الجمعة عدة مباريات حول العالم، لعل أبرزها مواجهتان للمحترفين المصريين مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور، وأخرى في بطولة كأس مصر.

ويلعب مصطفى محمد مع ناديه نانت ضد ليل في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، حيث يسعى مهاجم الزمالك الأسبق لبدء أول مباراة بالتشكيل الأساسي مع فريقه.

من جانبه، يخوض تريزيجيه مع طرابزون سبور مباراة ضد هاتاي سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي.

ويلعب إنبي ضد البنك الأهلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" جدول مباريات اليوم، بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري الفرنسي

- الساعة 09:00 مساءً.. نانت وليل.. بي إن سبورتس 2

الدوري التركي

- الساعة 08:00 مساءً.. طرابزون سبور وهاتاي سبور.. بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

- الساعة 08:30 مساءً.. فرايبورج وبروسيا دورتموند.. بي إن سبورتس الفرنسية 6.

كأس مصر

- الساعة 08:00 مساءً.. إنبي والبنك الأهلي.. أون تايم سبورتس 1.