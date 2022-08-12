قائد منتخب الشباب يكشف تلقيه عرضًا من أحد القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف عبدالرحمن رشدان، لاعب وادي دجلة قائد منتخب الشباب، أنه تلقى عرضًا من أحد القطبين، الأهلي والزمالك، للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه في بطولة كأس العرب الأخيرة.

وقاد عبدالرحمن رشدان منتخب مصر للشباب للتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية، قبل الخسارة على يد صاحب الأرض بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب الشباب لخوض بطولة كأس أفريقيا المقرر إقامتها في مصر فبراير المقبل.

وقال عبدالرحمن رشدان، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "لدي عروض كثيرة خلال الفترة الحالية، أهمها من نادٍ من القطبين، أنا تحت أمر إدارة وادي دجلة، هي من ستقرر في النهاية مستقبلي".

وعن بطولة كأس العرب للشباب، قال "كنا نتمنى الفوز باللقب، ونهديه للجماهير التي حضرت في المدرجات، أدينا بشكل جيد، فعلنا كل ما علينا، ودرسنا كل المنافسين قبل المباريات، لكن في النهاية لم نوفق".

وأضاف "محمود جابر مدرب منتخب الشباب لم يجعلنا نشعر بأن هناك فرقًا بين لاعب من الأهلي والزمالك وآخر من القسم الثاني، قائد الفريق مثل أصغر لاعب، لا يوجد فرق، كلنا كنا على قلب رجل واحد، ولدينا هدف واحد، ولم تحدث أي مشاكل بالفريق".

واختتم "نستعد لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في مصر، ونسعى للتتويج بها، أداؤنا تطور تدريجيًا، والجميع يرى أننا قدمنا أفضل أداء لنا في بطولة كأس العرب الأخيرة".