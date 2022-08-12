«ضربات متتالية سريعة من مدافع الأهلي أنقذته من التجمهر حوله» .. معركة شوارع بين «ياسر إبراهيم» ومشجعين للنادي .. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - انتشر مقطع فيديو للاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم ، يتشاجر مع عدد من مشجعي الأهلي بالمنصورة، ويتعدى على أحد المشجعين بالضرب والسباب، بسبب انتقاد المشجعين لمستوى النادي الأهلي وضياع الدوري.

ليك نفس تاكل

وأكد أحد الشباب، أن اللاعب كان في أحد المطاعم بالمنصورة، وعاتبه الشباب على ضياع الدوري، فيما قال له أحدهم: "ليك نفس تاكل وانتو مضيعين الدوري"، ووجه سباب للاعب، الذي أحتد ودخل في مشادة وتبادلا اللكمات والركلات في الشارع.

ضربات بالقدم

وعلى الرغم من أن المشاجرة حدثت فجأة الا أن اللاعب تفاعل سريعاً ، ودافع عن نفسه بشراسة لحظة تجمهر الشباب حوله .

حيث ظهرت القوة البدنية لمدافع الأهلي الشهير ليقوم بالهجوم بلكمات سريعة متتالية ثم ضربات بالقدم ليتبعها بالتراجع عقب تجمهر الشباب حوله .

وكتب أحد المشجعين: “خلينا متفقين ان اللي حصل من ياسر ابراهيم ده اكبر غلط، مينفعش مشجع اهلاوي يقولك انت لعبت وحش او ينتقدك تروح تشتمه وتضربه على قفاه، لازم تحترم جمهورك لان ده اللي بيشجعك ويهتفلك وقت الفوز".

وكتب آخر: “فيديو ضرب ياسر ابراهيم من جماهير الأهلى، خرج بنا عن النطاق الانسانى، ويبين بشاعة العقليات الحقيرة والأخلاق الوضيعة، مهما كان مستوى اللاعب يشكر على جهوده واخلاصه، بس مش يضرب المشجعين، دي رياضة، ولازم اللاعب يتقبل النقد، ولازم الأهلي يفتح تحقيق فوري".

ونشر أحد جماهير الزمالك فيديو الواقعة، وكتب: "من ساعة ما وعيت علي الكوره وافهم دايما ان الجمهور هو اللي بيعتدي علي لاعيبة الكورة.. انما ان اسمع ان اللاعبين اللي بتتعدي علي الجمهور موعاش عليها لسه".

وتابع: "اللاعب ياسر ابراهيم لاعب الاهلي وهو بيعتدي علي الجمهور بتاعهم في سابقه لم تحدث، وطبعا الفيديو مليان الفاظ بذيئه من اللاعب تجاه المشجع والعكس".

ووفقًا لما تقدم، فتح النادي الأهلي تحقيقا عاجلا مع مدافع الفريق ياسر إبراهيم، بعد تعديه بالضرب على أحد مشجعي القلعة الحمراء.

استدعاء

وكشف مصدر بالأهلي، عن استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق للاعب ياسر ابراهيم، بعد أن شاهد الفيديو على فيس بوك، لمعرفة حقيقة اعتداء اللاعب على أحد المشجعين، مشددا على أنه من المقرر فرض عقوبة مالية كبيرة على اللاعب إذا ثبت أن المقطع المتداول حديثا.