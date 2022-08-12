«دافع عن شرفه ومنظره قدام مراته» .. الحسيني يكشف تفاصيل خناقة لاعب الأهلي «ياسر إبراهيم»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خالد الحسيني مدافع فريق المقاولون العرب، سر اعتداء ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي على مشجع أهلاوي بالضرب.

وكتب خالد الحسيني “صديق ياسر إبراهيم وبلدياته” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مفيش حد بيعدي حدوده من غير ما يكون اللي قدامه هانه، مفيش حد محترم زي الراجل ده و راجل بيشرف المنصورة وبيلعب في منتخب مصر وبيمثل مصر، تيجي أتت واحد تضايقه مرة والتانية! الراجل ده اللي عمله واللي واضح قدام الناس كلها أنه رد فعل متسحيل هيكون فعل !!!".

وأضاف:"الراجل ده دافع عن شرفه ومنظره قدام مراته وأولاده قاعدين جمبه! ياسر إبراهيم محترم وعيب لما الاقي ناس من المنصورة هي اللي بتنزل الفيديو وتتريق! سيبتوا ايه للناس الغريبة!

واختتم:" ياسر راجل غصب عن عين أي حد، أنا راجل زملكاوي والحق حق وياسر أخويا ".

التطاول على اللاعب

وفي ذات السياق تواصل نيابة أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، في مدينة المنصورة، والتي جرى تداول مقطع فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

قال مصدر أمني إن اللاعب كان في مدينة المنصورة -مسقط رأسه- أمام ماكينة صراف آلي "ATM" في شارع الجمهورية، حيث تصادف وجود عدد من المواطنين، حاول أحدهما التطاول على اللاعب، ما تطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وقد حرر كلا الطرفان محضرين، تبادلا فيه الاتهامات وعرضا على النيابة العامة للتحقيق.