الامارات | "فيفا" يؤكد تقديم موعد افتتاح المونديال يوما واحدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوما واحدا على ان تبدأ المنافسات في العشرين من نوفمبر بالمباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور بعد ان كان الانطلاق الرسمي مقررا في 21 منه. واصدر فيفا بيانا جاء فيه "ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الاكوادور في 20 نوفمبر لتكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول".

واضاف "تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوما واحدا بعد قرار بالاجماع اتخذه مكتب مجلس فيفا". ويحافظ هذا التغيير على التقاليد المعهودة التي تقر بأن يكون أحد طرفي المباراة الافتتاحية هو المنتخب المستضيف أو حامل اللقب· وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

كما تم تغيير موعد مباراة السنغال وهولندا المقررة اصلا في 21 نوفمبر في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، الى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي في اليوم ذاته. وقال فيفا بانه "تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية الرئيسية والدولة المستضيفة".

واضاف الاتحاد الدولي "سيتم إعلام أصحاب التذاكر عبر البريد الإلكتروني بهذين التغييرين على جدول المباريات، وستبقى تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ/التوقيت الجديد للمباراة. وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان رسمي دعمها للقرار الصادر بالاجماع عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي مشيرة الى انها "تواصل العمل مع فيفا من اجل تيسير مهمة المشجعين الذين تأثروا بقرار تقديم موعد انطلاق البطولة". يُذكر أنه لن يتم إجراء أي تغيير على تاريخ تسريح اللاعبين من طرف أنديتهم (14 نوفمبر 2022. وتقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022.