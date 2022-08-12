لاعب سان جيرمان ينتقل إلى رين مقابل 25 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن نادي رين الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم أرنود كاليمويندو من باريس سان جيرمان في صفقة تردد أن قيمتها 25 مليون يورو (8ر25 مليون دولار)، وقد وقع اللاعب عقدا لمدة 5 أعوام.

وكان كاليمويندو، لاعب المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما، وقع أول عقد احترافي له مع باريس سان جيرمان في عام 219 عندما كان في السابعة عشر من عمره.

وارتبط اسم كاليمويندو بشكل كبير بالانتقال إلى ليدز يونايتد الإنجليزي الذي رحل عنه المهاجم البلجيكي شارل دي كيتيلير وانضم إلى ميلان الإيطالي.

وقضى كاليمويندو الموسمين الماضيين في إعارة لفريق لانس، وسجل 12 هدفا في الدوري الفرنسي خلال موسم 2021 / 2022 وساعد الفريق في إنجاء الموسم بالمركز السابع في الدوري.

وكان كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، كشف أمس الخميس عن اقتراب رحيل كاليمويندو عن الفريق، ويتوقع أيضا رحيل ماورو إيكاردي عن سان جيرمان ليفسح المجال أمام ضم مهاجم آخر.

وتلقى رين الهزيمة في بداية مشواره بالموسم الجديد حيث خسر أمام لوريان صفر / 1 يوم الأحد الماضي وسيحل ضيفا على موناكو غدا السبت في المرحلة الثانية من الدوري.