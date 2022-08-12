شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي المصري يبحث دعم صفوفه بمهاجم سانتوس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الأهلي المصري تقدم بعرض للتعاقد مع لوكاس براجا مهاجم سانتوس البرازيلي البالغ عمره 25 عاما.

وأضافت الشبكة أن الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا عشر مرات، رقم قياسي، يرغب في تقديم نحو أربعة ملايين دولار (نحو 20 مليون ريال برازيلي) لشراء الحقوق الاقتصادية للاعب، لكن مجلس إدارة النادي يطلب عرضًا لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي (نحو 50 مليون ريال برازيلي) للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وقال موقع UOL البرازيلي إن سانتوس يرغب في زيادة قيمة العرض، حيث عرض بطل مصر 650 ألف ريال برازيلي معفاة من الضرائب شهريًا.

ومن جانبه قال موقع torcedores البرازيلي إنه حتى في حال عدم وصول العرض إلى عشرة ملايين دولار سيقبل سانتوس برحيل جناحه إذا زاد الأهلي المصري عرضه مليوني دولار ضافية.

وكان براجا أساسيا في سانتوس قبل أن يتراجع من حسابات المدير الفني، حيث سجل 13 هدفا وصنع ثمانية تمريرات حاسمة في 143 مباراة بقميص سانتوس.

ووُلد براجا في ساو باولو، ووصل إلى سانتوس في أوائل عام 2019 قادمًا من لوفيردينز بعد إعارة في كويابا وإنتر دي ليميرا على التوالي.

وقد حصل المهاجم الشاب على أول فرصة له في الفريق الأول لسانتوس في أغسطس/آب 2020، بفوزه 1-صفر على سبورت.

ومنذ ذلك الحين، أصبح لوكاس جزءًا أساسيًا من تشكيلة سانتوس وقد كان أحد أبرز نقاط قوة الفريق في الفوز بلقب وصيف كأس ليبرتادوريس 2020.

وتعاقد الأهلي المصري بطل إفريقيا 2021 مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس الشهر الماضي لكن نتائج الفريق تراجعت وخسر لقب كأس مصر للموسم الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك وابتعد عن لقب الدوري للموسم الحالي.

ويسعى بطل مصر التاريخي لتدعيم صفوف فريقه بناء على خيارات المدير الفني الجديد في ظل تراجع أداء اللاعبين عقب رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الحالي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويملك الأهلي 62 نقطة في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، بينما يتصدر الزمالك الجدول بفارق سبع نقاط عن بيراميدز قبل آخر أربع جولات بالمسابقة.