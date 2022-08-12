الإسماعيلي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم باهر المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أنه لم يرد على العرض الذي قدمه الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي لاعب "الدراويش"، مشيرا إلى أن عبد الرحمن مجدي تلقى عرضا من أحد الأندية الخليجية.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "MBC" مصر: "لم أرد على عرض الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي، وسنبيع اللاعب للنادي الذي يقدم أعلى سعر".

وأضاف: "عبد الرحمن مجدي تلقى عرضا من أحد الأندية الخليجية، بيع واحد من الثنائي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي سيساعد النادي في أزمته المالية".

وأتم: "محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) لم يتحدث معي بشكل شخصي من أجل التعاقد مع المحمدي لكن تواصل مع شخص آخر".

جدير بالذكر أن الكومي قال في مداخلة مع قناة "ETC" إنه "طلب من الأهلي أكثر من 50 مليون جنيه مقابل التعاقد مع باهر المحمدي، لأنه اشترى حسين الشحات بـ3 أو 4 ملايين دولار".