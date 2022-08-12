الخليج 365 يكشف تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الجهاز الفني بالنادي الأهلي على التواصل مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، بعد انتشار مقطع فيديو لاشتباكه مع أحد المشجعين في الشارع.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الواقعة حدثت بجوار سوبر ماركت شهير مع أحد العاملين في محل بن في شارع الجمهورية بمنطقة ميت خميس وكفر الموجي في المنصورة، أثناء قيام اللاعب بشراء بعض الاحتياجات.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لمصراوي إن الجهاز الفني منح اللاعب راحة سلبية لمدة ثلاثة أسابيع، بناء على قرار مجلس الإدارة باستكمال باقي المسابقة بالناشئين والعائدين من الإصابة.

وأضاف المصدر: "ياسر إبراهيم حصل علي راحة مثل اللاعبين الذي تعرضوا للإرهاق، غادر اللاعب لقضاء الإجازة ما بين الساحل الشمالي ومسقط رأسه".

وأوضح: "ما علمناه أن ياسر إبراهيم كان برفقة أسرته في أحد الأماكن التجارية بمدينة المنصورة، وتعرض له أحد المشجعين، ووجه له استفزازات بكلمات أوضحت أنه من مشجعي فريق منافس للأهلي".

وتابع: "المشجع قال كلمات مثل (هتلعبوا السوبر ولا إيه يا كابتن)، (العبوا خلاص بنشرقي مشي)".

وأردف: "اللاعب تجاهل تلك الكلمات أكثر من مرة، لكن ضاق صدره في النهاية وحدث المشهد الذي رآه الجميع في مقطع الفيديو".

وأوضح: "ياسر ابراهيم نجم كبير ولكنه في النهاية بشر وما حدث معه لا يليق، خاصة في ظل وجود أسرته، ولا يُرضي أحد هذا الموقف والإحراج الذي تعرض له".

وحسب ما أشار إليه المصدر، فإن إبراهيم سيتقدم ببلاغ رسمي خلال الساعات المقبلة ضد المشجع، وسيطلب تفريغ للكاميرات التي رصدت الواقعة.