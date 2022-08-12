مدرب منتخب الشباب لمصراوي: شيكابالا وزيزو و6 من بيراميدز دعموا لاعبي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسماعيل السعدني

كشف محمود جابر، مدرب منتخب الشباب، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك، لم يكن الوحيد الذي صوّر مقطع فيديو لتحفيز اللاعبين قبل مباراة السعودية في نهائي كأس العرب.

وخسر منتخب الشباب نهائي كأس العرب على يد صاحب الأرض السعودية بركلات الترجيح، يوم الأحد الماضي.

وقال محمود جابر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، "شيكابالا لم يكن النجم الوحيد الذي دعم لاعبي منتخب الشباب بمقطع فيديو تحفيزي قبل المباراة النهائية، وإنما كان هناك 7 لاعبين آخرين من بيراميدز والزمالك".

وأضاف جابر أن اللاعبين السبعة الآخرين هم أحمد سيد "زيزو"، جناح الزمالك، وعمر جابر، ورمضان صبحي، وعبدالله السعيد، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي من بيراميدز.

وانتشرت صورة مفبركة لمحادثة بين شيكابالا، وصلاح باشا، لاعب أودينيزي ومنتخب مصر للشباب، يطلب منه الاحتفال على طريقة "البوكس"، التي احتفل بها شيكابالا وزيزو في مباراة بيراميدز بالدوري المصري، ردًا على شائعات حول مشادتهما بالتدريبات.

وقال مصدر بالزمالك، في تصريحات لمصراوي في وقت سابق من اليوم "شيكابالا طلب من لاعبي منتخب مصر للشباب تقليد احتفال "البوكس" الشهير مرة أخرى، وليس من صلاح باشا بشكل خاص، كما أن طلب شيكابالا جاء عبر فيديو تحفيزي صوره وأرسله إلى لاعبي الفريق قبل مباراة السعودية، وليس عبر رسائل شخصية لأي لاعب".

وأضاف "عمر جابر زميل شيكابالا السابق في الزمالك ونجل مدرب منتخب الشباب محمود جابر طلب من اللاعب أن يصور مقطع فيديو لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المهمة".