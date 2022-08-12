رئيس الإسماعيلي: نطالب وزير الرياضة بدعم النادي مثلما حدث مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

طلب يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم ومساعدة النادي في ظل الأزمات المالية التي يمر بها.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لدينا مسؤولية كبيرة نتيجة القضايا التي توارثناها من المجلس السابق والخاصة ببعض اللاعبين السابقين ووصلت ديون النادي إلى 60 مليون جنيه".

وأضاف: "نطالب وزير الشباب والرياضة بالوقوف مع الإسماعيلي ونحتاج للدعم والمساعدة مثلما حدث مع الزمالك في أزمته".

وأكمل: "نريد ألا يتم حرمان النادي من القيد ونسعى لحل أزمة لسعد الجزيري".

وتابع: "حمزة الجمل مستمر معنا وسيتم تجديد عقده في نهاية الموسم، لقد بذل هو وجهازه المعاون مجهودا كبيرا في تحسين نتائج الفريق وهو ما ساهم في ضمان البقاء في الدوري الممتاز"

وارتقى الإسماعيلي للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، مساء الخميس.