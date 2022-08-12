الأهلي يفاوض المهاجم البرازيلي لوكاس براجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير صحفية برازيلية بوجود محاولات من قِبل النادي الأهلي للتعاقد مع مواطنها مهاجم نادي سانتوس لوكاس براجا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضع الأهلي، بحسب تقرير نشره موقع diariodopeixe، اليوم الخميس، 4 ملايين دولار أمريكي مقابل إتمام صفقة ضم اللاعب في حين لا يُفكر مجلس إدارة نادي سانتوس في بيع اللاعب بمقابل أقل من 10 ملايين دولار أمريكي.

ولفت التقرير ذاته إلى أن النادي الأهلي يدرس خلال الفترة الجارية إمكانية زيادة قيمة العرض الأول الذي تقدم به للحفاظ على فرصه في التعاقد مع المهاجم الذي يمتلك عقدًا مع ناديه حتى عام 2026.

وخاض المهاجم صاحب الـ 25 عامًا رفقة فريقه سانتوس بموسم 2021/2022، 44 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل هدفين وصنع آخر لزملائه خلال 2789 دقيقة لعب.

ويمتلك الأهلي في خط الهجوم أكثر من لاعب مثل: حسام حسن، محمد شريف، صلاح محسن ولاعبه الشاب أحمد سيد غريب بالإضافة إلى عودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق عقب نهاية فترة إعارته.

