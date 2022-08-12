خاص .. حسني عبد ربه ينوي تقديم استقالته من الإسماعيلي خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد عبد الباسط

في مفاجأة من العيار الثقيل، ينوي حسني عبدربه مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي تقديمه استقالته من منصبه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" من مصادره أن عبدربه سيقدم استقالته من منصب مدير الكرة بسبب بعض الأزمات داخل الإسماعيلي وعدم رضاه على أمور آخرى في النادي.

وحقق الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس، الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الدراويش إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة.

وكان يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أعلن عن تجديد التعاقد مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق بعد النتائج الرائعة التي حققها الدراويش والتي قادته لمركز مطمئن في جدول ترتيب الدوري.