الامارات | الحكم حامد الروسي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم للكرة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الحكم الدولي حامد الروسي، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة العالم للرجال، المقررة في سلوفينيا وبولندا من 26 أغسطس الجاري إلى 11 سبتمبر المقبل. وتم اختيار الروسي ضمن حكام النخبة الستة الكبار، الذين سيتواجدون في الدور النهائي للبطولة.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً، وتستضيف سلوفينيا أربع مجموعات وبولندا مجموعتين إضافة لمنافسات الدورين نصف النهائي والنهائي. وسبق لحكمنا العالمي حامد الروسي المشاركة في إدارة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري الأمم للرجال بإيطاليا خلال يوليو الماضي، ولجولتي الدور التمهيدي للرجال والسيدات بالفلبين في يونيو الماضي. كما شارك في إدارة مباريات اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى إدارته العديد من البطولات العالمية الأخرى.