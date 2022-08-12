الامارات | عجمان يتعادل مع نوفي بيوغراد الصربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط فريق عجمان في تقدمه بهدفين دون رد أمام «نوفي بيوغراد» الصربي، عقب خروجه متعادلاً بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمتهما أول من أمس، ضمن التجربة الودية الرابعة لعجمان في معسكره الخارجي المقام في صربيا. ونجح عجمان في افتتاح التسجيل عن طريق المغربي وليد أزارو بعد تلقيه لكرة عرضية من وليد اليماحي، قبل أن يضيف سعيد جاسم الهدف الثاني لـ«البرتقالي» مستفيداً من تمريرة وليد أزارو الذي استغل خطأ دفاعياً من الفريق الصربي، إلا أن الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول شهدت عودة نوفي بيوغراد بتسجيله لهدفين متتاليين وإدراك التعادل.

يذكر أن عجمان كان قد حقق الفوز في وديتيه الأولى والثانية في معسكره الخارجي على حساب كابيل نوفي ورادنيكا الصربيين بنتيجتي (1-0) و(2-0) على التوالي، قبل أن يتلقى في السادس من الشهر الجاري، خسارته الوحيدة في معسكره أمام شباب الأهلي بواقع (1-2) في ثالثة تجاربه الودية.