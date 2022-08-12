اخبار الرياضه

الامارات | جاسم عبدالرضا يعتزل «السلة» بعد 1500 مباراة

0 نشر
جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم عبدالرضا يعتزل «السلة» بعد 1500 مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد عميد لاعبي كرة السلة الإماراتية القائد السابق للمنتخب الوطني وصانع ألعاب نادي البطائح، جاسم عبدالرضا (41 عاماً)، اتخاذ قرار اعتزال اللعب ووضع حدٍ لمسيرته التي بلغت 1500 مباراة، وامتدت على مدار 29 عاماً، حقق خلالها إنجازات لافتة، سواء بقميص «الأبيض»، أو الأندية التي لعب لها، ممثلة في الشباب سابقاً، وشباب الأهلي والبطائح. وقال جاسم لـ«الإمارات اليوم»: «اتخاذي قرار الاعتزال جاء لتفرغي لمهنة التدريب، التي تدرّجت بها منذ عام 2019، وتسلمي حالياً منصب مساعد مدرب الفريق الأول في نادي الشارقة».

وأوضح: «الاعتزال لن يُبعدني عن كرة السلة، إذ حرصت على مدار السنوات الماضية، ورغم مواصلتي خوض المباريات، الخضوع إلى العديد من الدورات الخاصة بالمدربين، وعملت في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وقد استفدت منها كثيراً، سواء باحتكاكي المباشر مع أسطورة المدربين الوطنيين عبدالحميد إبراهيم، أو في عملي، أخيراً، مساعداً لمدرب منتخب الشباب، قبل أن تأتي اللحظة المناسبة لاعتزال اللعب والتفرغ لمهنتي الجديدة مع نادي الشارقة».

وأضاف: «مسيرتي الطويلة في صالات السلة تعود إلى عام 1993، وعاصرت أجيالاً في الملاعب، وإنجازات حققتها، سواء مع المنتخب أو الأندية التي لعبت لها، من أبرزها تلك التي حققتها مع نادي الشباب (سابقاً)، ومن ثم شباب الأهلي، سواء محلية أو خليجية، تضعني أمام مسؤولية إكمال المهمة، ونقل الخبرات إلى الجيل المقبل من اللاعبين، بالانتقال إلى عالم التدريب، الذي يشهد ندرة كبيرة على صعيد المدربين المواطنين».

• جاسم عبدالرضا تدرّج في مهنة التدريب منذ عام 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا