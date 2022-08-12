الامارات | حمد الكندي يتأهل بالعلامة الكاملة في الرماية بدورة التضامن الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل حمد الكندي لاعب منتخب الرماية للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة في مسابقة (التراب) برصيد 125 طبقاً من خمس جولات ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 الجاري، وتشارك الإمارات فيها بـ53 رياضياً يتنافسون في تسع رياضات فردية مختلفة، وتُقام فعالياتها على 13 موقعاً بحضور 2000 متطوّع.

وحقق يحيى المهيري لاعب منتخب الرماية المركز الـ11 في مسابقة التراب برصيد 117 طبقاً، فيما حل ظاهر العرياني في المركز الـ24 برصيد 110 أطباق بالمسابقة ذاتها. وفاز حبيب البلوشي لاعب منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم على المصنف الأول في البطولة بدور الـ16 بنتيجة 128 و129 قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي من المصنف الثاني بنتيجة 125 و135 نقطة.

وخسر في الدور الإقصائي للقوس والسهم لأصحاب الهمم كل من غلام خورشيد لاعب منتخبنا الوطني للقوس والسهم في منافسات اليوم الثاني، ضمن مسابقة الفرق الزوجي محققاً 114 نقطة و119 نقطة، فيما خسرت هيفاء النقبي بنتيجة 112 نقطة و140 نقطة.

وودّعت عائشة لاعبة منتخب التايكواندو المنافسات بقونية عقب خسارتها في المباراة الافتتاحية من الأردنية عالية بيسان بوزن 46 كلغ، ليختتم المنتخب مشاركته في الدورة.

وأنهى منتخب الدراجات مشاركته في سباق الطريق ضد الساعة لمسافة 25 كم، حيث حقق سيف الكعبي زمن 34:04.476 دقيقة.

وحققت صفية الصايغ المركز السادس، فيما حققت زميلتها زهرة حسين المركز العاشر. وحصد وفد الإمارات الرياضي في الدورة حتى الآن مع نهاية اليوم السابع أربع ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وبرونزية جميعها عن طريق المنتخب الوطني للدراجات.

في جانب آخر، حرص رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات نائب رئيس الاتحاد الدولي، أسامة الشعفار، على تهنئة ثنائي المنتخب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، بمناسبة تألقهما اللافت، وإحرازهما أربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وقال الشعفار: «هذا الإنجاز المشرف أثلج صدورنا جميعاً، كونه الأول في تاريخ رياضة الدرّاجات الإماراتية».

ويصل غداً إلى مدينة قونية منتخب الجودو، بينما يشارك منتخب رفع الأثقال غداً عن طريق الشيخ خالد منتصر القاسمي بوزن 67 كلغ، حيث تُقام المنافسات على المركز الدولي للمعارض بقونية.

• حمد الكندي حصد 125 طبقاً من 5 جولات خلال منافسات الرماية.