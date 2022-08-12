الامارات | 6 فوائد للمعسكرات الخارجية للأندية بعد إقامتها لأول مرة في أجواء طبيعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد رياضيون ومحللون ست فوائد للمعسكرات الخارجية لأندية دوري المحترفين تحضيراً للموسم الكروي 2022-2023، والتي تقام لأول مرة بشكل طبيعي بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرين إلى أن هذه الفوائد تتمثل في التحضير الجيد من الجوانب كافة في أجواء طبيعية وابتعاد اللاعبين عن الضغوط والأجواء السلبية وخلق نوع من الألفة والانسجام بينهم، من خلال وجودهم مع بعضهم البعض أطول فترة في مكان واحد، وتعرف المدربين إلى قدرات لاعبيهم عن قرب، خصوصاً العناصر الجديدة، وخوض أكبر عدد من المباريات الودية، فضلاً عن تجهيز اللاعبين المصابين.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الاهتمام الكبير من قبل إدارات أندية دوري المحترفين بالمعسكرات الخارجية هذا الموسم مؤشر إلى أن الصراع سيكون قوياً، وأن رقعة المنافسة على لقب الدوري ستتسع بين أكثر من فريقين، خلافاً لما كان يحدث في السابق، إذ ينحصر لقب البطولة بين فريقين فقط».

واعتبر عضو شركة كرة القدم بنادي النصر، مشرف الفريق الأول والمحلل الفني عبدالرحمن محمد أن المعسكرات مفيدة لكل الأندية.

وأضاف «من خلال متابعتي لمعسكرات الأندية فمعظمها خاضت مباريات ودية، وواضح أنها مهتمة بنجاح هذه المعسكرات، وهذا سيخلق جواً قوياً من التنافس والإثارة بين هذه الأندية، فضلاً عن تعاقدات الأندية مع لاعبين جدد، وضم أجانب على مستوى عال، إضافة إلى تعاقدات الأندية مع مدربين وأسماء قوية وكل هذه مؤشرات توحي بأننا سنشاهد دورياً قوياً، لذلك أتوقع أن تتسع رقعة المنافسة لتشمل أكثر من فريقين، خلافاً لما تعودنا عليه في المواسم الأخيرة».

وأكد مدرب عجمان والظفرة السابق والمحلل الفني عبدالوهاب عبدالقادر أن «الأندية ستستفيد من إقامة المعسكرات بصورة طبيعية، بحيث يمكن للنادي إجراء تدريبات صباحية ومسائية، فضلاً عن خوض أكبر عدد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين، كما أن هذه المعسكرات تتيح للاعبين فرصة الوجود مع بعضهم البعض لأطول فترة ما يخلق نوعاً من الانسجام فيما بينهم، بجانب أن الأجواء الآن أفضل بكثير مقارنة بالوضع السابق خلال الجائحة».

وأضاف «المدرب الجيد هو الذي سيحقق أكبر استفادة ممكنة من المعسكر».

بدوره، قال مدير فريق النصر سابقاً والمحلل الفني خالد عبيد «توقيت إقامة هذه المعسكرات مناسب للأندية، لاسيما أن روزنامة الموسم الجديد تم الإعلان عنها منذ وقت مبكر، كما أن إدارات الأندية بدأت التحضير مبكراً للمعسكرات الخارجية لفرقها».

وتابع:«الموسم الماضي كان هناك نحو أربعة أندية تمكنت من إقامة معسكرات خارج الدولة لكن هذا الموسم كلها تمكنت من إقامة معسكراتها الخارجية، لذلك فالفوائد غالباً ما تكون بدنية وليست ذهنية كون الفائدة تتمثل في عملية الانسجام بين اللاعبين خصوصاً في الجانب البدني، كما أن اللاعبين سينسجمون أكثر في ما بينهم في جو بعيد عن الضغوط».

الفوائد الـ 6 للمعسكرات الخارجية

1- التحضير الجيد من الجوانب كافة في أجواء طبيعية.

2- ابتعاد اللاعبين عن الضغوط والأجواء السلبية.

3- خلق نوع من الألفة والانسجام بين اللاعبين.

4- تعرف المدربين إلى قدرات لاعبيهم عن قرب خصوصاً العناصر الجديدة.

5- خوض أكبر عدد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

6- تجهيز اللاعبين المصابين تمهيداً للاستحقاقات المقبلة.