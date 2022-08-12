الامارات | لوائح فنية لمعالجة مشكلة الارتدادات في سيارات «الفورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليّم، أن الاتحاد سيقدّم اللوائح الفنية المحدثة لعام 2023 إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات، لمعالجة مشكلة الارتدادات التي تعانيها سيارات الفورمولا1. وكان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قد ناقش هذه المسألة مع جميع السائقين الـ20 ومديري الفرق الـ10 في الفورمولا1.

وكانت ظاهرة الارتدادات أثرت على السيارات المشاركة في سباقات الفورمولا1 طوال الموسم، حيث اشتكى العديد من السائقين من ارتجاج السيارات المشاركة في موسم 2022 بشدة عند السرعات العالية. وأشار (فيا) في وقت سابق إلى أن المزيد من التعديلات والتحديثات لعام 2023 هي قيد الدراسة في الوقت الراهن. وكان بن سليّم قد عقد لقاءات موسعة مع السائقين ومديري الفرق لمناقشة موضوعات متعلقة بسلامة وصحة السائقين، وذلك على هامش جائزة المجر الكبرى، آخر سباقات الفورمولا1 قبل العطلة الصيفية.

وقال بن سليّم في تصريح صحافي: «سنقدم اللوائح الفنية المحدثة لعام 2023 إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات خلال هذا الأسبوع لمعالجة هذه القضية، وذلك إلى جانب الإجراءات التي تم الإعلان عنها أخيراً ليتم تطبيقها خلال ما تبقّى من الموسم الجاري».