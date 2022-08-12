الامارات | «فريق أبوظبي» عينه على لقب ثانية محطات مونديال «زوارق الفورمولا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد بطل العالم في مونديال الفورمولا 2، راشد القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة لدخول اختبار صعب يوم غدٍ، من خلال انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم، والتي تُقام في مدينة كوبكيس جنوب ليتوانيا بمشاركة 25 زورقاً من مختلف أنحاء العالم في ثانية جولات المونديال هذا الموسم.

ويأمل القمزي في تعويض نزف النقاط الذي تعرض له من خلال الجولة الأولى، والتي كانت قد أقيمت في مدينة أوجستو في بولندا قبل أسبوعين بالتحديد.

وتبدأ منافسات البطولة اليوم من خلال الفحص الفني للزوارق المشاركة، وأيضاً التسجيل الرسمي في الجولة، حيث من المتوقع تسجيل 25 زورقاً في الجولة الحالية مع وجود كوكبة من النجوم المشاركين أبرزهم نجم الفورمولا 1 سامي سيليو، الذي يشارك عبر زورق فريق الشارقة بالإضافة إلى صاحب الأرض الليتواني ادجراس ريابكو وحضور مختلف النجوم في الجولة الحالية، وتنطلق تفاصيل سباق أفضل زمن يوم غدٍ ثم السباق الرئيس والختامي للجولة الأحد، وأسدال الستار على منافسات الجولة الثانية من البطولة، ويشارك فريق أبوظبي بزورق1 بقيادة راشد القمزي، وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري، وتحت إشراف المدرب الإيطالي جيدو كابليني أسطورة الفورمولا 1 وصاحب الألقاب الـ10 من خلال المنافسة.