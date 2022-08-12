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الامارات | تألق كبير لمنتخب الدرّاجات في دورة التضامن الإسلامي

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قونية ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تألق كبير لمنتخب الدرّاجات في دورة التضامن الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دورة التضامن الإسلامي، المقامة حالياً في مدينة قونية التركية، تألقاً لافتاً لمنتخب الدرّاجات، الذي حصد حتى الآن أربع ميداليات، بينها ذهبيتان وفضية وبرونزية.. وفي الصورة الدرّاج سيف الكعبي، خلال مشاركته، أمس، في سباق الطريق ضد الساعة، حيث حقق زمناً قدره 34:04:476 دقيقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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