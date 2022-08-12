الامارات | الظفرة يواصل انتصاراته الودية في معسكر صربيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الظفرة بثلاثية نظيفة على كاظمة الكويتي، ضمن تجربته الودية الثالثة في معسكر صربيا، الذي يقيمه الفريق منذ مطلع أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الكروي الجديد، في لقاء منح فيه مدرب الفريق الصربي نبوشيا فيجنيفيتش فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين.

وكان «فارس الظفرة» قد تعادل في وديته الأولى أمام فريق يدينستوفا الصربي، وفاز في الثانية في مواجهة النصر الكويتي بهدفين نظيفين، فيما يختتم تجاربه الودية بلقاء الحزم السعودي خلال اليومين المقبلين على أن يعود إلى الدولة يوم الإثنين المقبل لاستكمال البرنامج التحضيري قبل انطلاق الموسم.