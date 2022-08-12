الامارات | الجزيرة يواجه التعاون السعودي ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الجزيرة في الساعة الخامسة عصر اليوم بتوقيت الإمارات مباراته الودية الختامية في معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في هولندا تحضيراً للموسم الجديد، وذلك في مواجهة فريق التعاون السعودي على ملعب إفراسلت، في لقاء يتطلع فيه مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر لتصحيح الأخطاء والوصول إلى ملامح التشكيلة التي سيدشن بها مشوار استعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وانطلقت تحضيرات الجزيرة في هولندا يوم 22 يوليو الماضي وأدى الفريق عدداً من الحصص التدريبية الصباحية والمسائية، كما خاض ثلاث مباريات ودية، فاز في الأولى على جونغ إيندهوفن الهولندي بهدفين لهدف، وخسر في الثانية في مواجهة تي أي سي الهولندي بهدف نظيف، كما خسر أمام الوصل بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.