محامي الخطيب: مرتضى منصور فشل في تنفيذ حكم الحبس بأحد المستشفيات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أوضح محمد عثمان، محامي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة أمور هامة بعد حكم حبس مرتضى منصور، شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف موكله.

وكتب عثمان عبر حسابه بالفيس بوك:

(١)تم حصر حكم الحبس تحت رقم116لسنه2022.

(2)فشلت محاوله المحكوم عليه للإلتحاق بأحد المستشفيات لتنفيذ الحكم بها بعد تقديم اوراق طبيه مشكوك فى صحتها لجهات التنفيذ.

(3)لايجوز ايداع محكوم عليه باحد المستشفيات(طبقا للائحة السجون) إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعى(تحت إشراف النيابة العامة) لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه.

(4)يتوجه الليله زملائى المحامين للمختصين بالتنفيذ بمديريه امن الجيزه لإتخاذ اللازم ضد المذكور

(5) جارى اتخاذ اللازم قانونا بشان مداخله المحكوم عليه بالامس بأحد البرامج التليفزيونيه التى حوت سخريه واستخفاف بالحكم القضائى الصادر بحبسه شهر واجب النفاذ.

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي».

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.