ألفاظ خارجة واشتباك بالأيدي.. خناقة بين ياسر إبراهيم ومشجع في الشارع.. والأهلي يحقق مع اللاعب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو لمشاجرة قوية بينه وأحد المشجعين، تضمنت ألفاظا خارجة من الجانبين.

وزعم البعض أن المشادة بين ياسر إبراهيم وأحد مشجعي الزمالك بعد استفزاز الأخير له، فيما زعم آخرون أنها مع مشجع أهلاوي كان يلوم اللاعب بسبب تراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة.

وبحسب "صدى البلد"، أكد أحد الشباب، أن اللاعب كان في أحد المطاعم بالمنصورة، وعاتبه الشباب على ضياع الدوري، فيما قال له أحدهم: "ليك نفس تاكل وانتو مضيعين الدوري"، ووجه سباب للاعب، الذي أحتد ودخل في مشادة وتبادلا اللكمات والركلات في الشارع.

وكشف مصدر بالأهلي، عن استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لياسر ابراهيم، بعد أن شاهد الفيديو على فيس بوك، لمعرفة حقيقة اعتداء اللاعب على أحد المشجعين، مشددا على أنه من المقرر فرض عقوبة مالية كبيرة على المدافع إذا ثبت أن المقطع المتداول حديثا.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض لغرامة من جانب إدارة الأهلي في وقت سابق على خلفية حضوره حفل زفاف، مع زملائه أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن، بالمخالفة للتعليمات، ودون الحصول على إذن من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.