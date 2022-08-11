رسميًا.. تغيير موعد وطرفي افتتاح مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس أن مباراة افتتاح كأس العالم 2022 ستكون بين قطر، صاحب الضيافة، والإكوادور، بدلا من هولندا والسنغال، على أن يتم تقديم موعد المباراة الافتتاحية لمدة يوم واحد، لتقام يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، بدلا من الإثنين 21 من نفس الشهر.

وذكر الاتحاد الدولي للعبة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن مجلس فيفا وافق بالإجماع على تقديم موعد مباراة افتتاح المونديال لمدة يوم واحد.

وأضاف أن مجلس فيفا قرر أن تكون مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور، لتستمر عادة البطولة بأن يخوض مضيف البطولة أو حامل اللقب المباراة الافتتاحية.

وكشف أن مباراة السنغال وهولندا ستقام في يوم 21 نوفمبر.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 أعلنت أن مباراة هولندا والسنغال ستكون المباراة الافتتاحية حيث ستلعب ظهر الإثنين 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة قطر والإكوادور مساء نفس اليوم.