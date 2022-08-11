مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد عودة "كوكا" للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

بات أحمد نبيل كوكا لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي إن كوكا سوف ينتهي من برنامجه التأهيلي خلال يومين ويخضع لفحص طبي بعدها لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

وأضاف: "كوكا سيكون لائقًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر لها الأربعاء المقبل".

وأكمل: "حتى الآن الجهاز الفني لا يعرف الموقف النهائي من خوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد في دور الــ16 بكأس مصر".

وأوضح المصدر: "كوكا في جميع الاحوال سيكون متواجدًا ورهن إشارة الجهاز الفني قبل مباراة إيسترن كومباني، حتى الآن الجهاز الفني لم يتم إخطاره بأي شئ عن مباراة كأس مصر سواء لعبها من عدمه طبقاً لقرار الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة".

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية اليوم عقب انتهاء معسكر برج العرب الذي شهد الفوز على الاتحاد السكندري والمصري بمسابقة الدوري.