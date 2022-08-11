مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي كواليس فيديو شيكابالا للاعبي منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف مصدر بنادي الزمالك كواليس تصوير محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، مقطع فيديو لتحفيز لاعبي منتخب الشباب قبل مباراتهم ضد السعودية في نهائي كأس العرب.

وخسر منتخب الشباب على يد نظيره السعودي بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب يوم الأحد الماضي.

وأثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة مفبركة لمحادثة بين شيكابالا، وصلاح باشا، لاعب أودينيزي ومنتخب مصر للشباب، يطلب منه الاحتفال على طريقة "البوكس"، التي احتفل بها شكيابالا وأحمد سيد "زيزو" في مباراة بيراميدز بالدوري المصري، ردًا على شائعات حول مشادتهما بالتدريبات.

وقال مصدر بالزمالك، في تصريحات ليلا كورة اليوم الخميس "شيكابالا طلب من لاعبي منتخب مصر للشباب تقليد احتفال "البوكس" الشهير مرة أخرى، وليس من صلاح باشا بشكل خاص، كما أن طلب شيكابالا جاء عبر فيديو تحفيزي صوره وأرسله إلى لاعبي الفريق قبل مباراة السعودية، وليس عبر رسائل شخصية لأي لاعب".

وأضاف "عمر جابر زميل شيكابالا السابق في الزمالك ونجل مدرب منتخب الشباب محمود جابر طلب من اللاعب أن يصور مقطع فيديو لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المهمة".

وتابع "شيكابالا وافق على طلب عمر جابر رغم أنه يرفض تصوير فيديوهات حتى لزملائه بالفريق في أي مناسبة، ويكتفي بوضع صورة للتهنئة عبر إنستاجرام".

وأكمل المصدر "شيكابالا طالب اللاعبين بالقتال في مباراة السعودية، وتمنى لهم التوفيق، وطلب منهم الاحتفال على طريقته مرة أخرى".

واختتم "مقطع الفيديو وصل إلى محمود جابر مدرب الفريق في البداية، ثم شاهده اللاعبون قبل مباراة السعودية".

وكان لاعبو منتخب مصر احتفلوا في مباريات البطولة – قبل المواجهة النهائية - على طريقة شيكابالا وزيزو.