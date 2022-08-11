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مدرب الاتحاد: مشكلة وحيدة واجهتنا أمام الإسماعيلي.. وأتحمل مسؤولية الهزيمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

علق محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري على الخسارة التي تلقاها في أول مباراة له مع زعيم الثغر أمام الإسماعيلي، مساء اليوم الخميس.

وخسر الاتحاد أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلية بالجولة الثلاثين من مسابقة الممتاز.

وقال عمر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "في البداية المباراة انقسمت إلى قسمين، الشوط الأول كان الإسماعيلي الأفضل وكنا مهتمين بالشق الدفاعي ونجحنا في ذلك".

وأضاف: "الشوط الثاني كان لصالحنا وسيطرنا وكنا الأفضل ولكن المشكلة التي واجهتنا هي عدم وجود المهاجم الهداف في ظل غياب مابولولو وهو المهاجم الوحيد لدينا".

وأكمل: "بعد نهاية المباراة قولت للاعبين بأنني لست حزينًا على الخسارة، هذه أول مباراة لي مع الفريق وأنا من أتحمل المسؤولية".

واختتم: "في اليومين الماضيين اشتغلت على الجانب النفسي للاعبين وطلبت منهم تحمل المسؤولية من أجل تحسين النتائج".

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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