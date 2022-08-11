حمزة الجمل: تحملنا مسؤولية الإسماعيلي في وقت صعب.. وفخور بتجديد التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن الجهاز الفني تحمل المسؤولية في فترة صعبة، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي على تجديد التعاقد معه.

وحقق الإسماعيلي الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس، ليرتقي إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بعدما كان الفريق مهددًا بالهبوط.

وقال الجمل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "من أسعد لحظات حياتي أن نصل إلى ما وصلنا إليه حاليا، لأن المهمة كانت صعبة، وتحملنا المسؤولية في وقت صعب".

وأضاف: "قولت - لو الإسماعيلي هبط في وجود حمزة الجمل لن أرفع رأسي في الإسماعيلية بعد 33 سنة داخل النادي".

وأكمل: "أتمنى التوفيق للاتحاد السكندري، لديهم خلفية تاريخية وقادرون على الخروج من أزمتهم".

وتعليقا على تجديد عقده كمديرا فنيا للإسماعيلي، قال حمزة الجمل: "فخر لي البقاء في الإسماعيلية، نادي كبير وعريق، وأشكر المهندس يحيى الكومي رئيس النادي ومجلسه، لأن لديهم الرغبة في بقائي".

واستكمل: "ولكن يجب وضع النقاط فوق الحروف، للخروج من الوضع الحالي لوضع أفضل لابد من العلاج المشاكل المزمنة داخل النادي ويكون هناك مشروع إبداعي للنادي الإسماعيلي ويكون لنا أهداف".