الإسماعيلي لمصراوي: حصلنا على توقيع المهاجم الإيفواري عبدالقادر كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يحيى الكومي عن تدعيم هجوم فريقه بصفقة جديدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الكومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن ناديه قد وقع مع مهاجم كورهوجولي الإيفواري ومنتخب بلاده عبدالقادر كوليبالي.

ولم يفصح رئيس نادي الإسماعيلي عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالتعاقد سواء المدة أو القيمة المالية.

وكان يحيى الكومي قد أعلن عبر الخليج 365 في وقت سابق من اليوم تجديد التعاقد مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل بعد النتائج الرائعة التي حققها الدراويش في الفترة الأخيرة.