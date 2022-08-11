رئيس الإسماعيلي يعلن لمصراوي عن تجديد التعاقد مع حمزة الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: شريف عادل

أعلن يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تجديد التعاقد مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل بعد النتائج الرائعة التي حققها الدراويش في الفترة الأخيرة.

وحقق الإسماعيلي الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "قررنا تجديد التعاقد مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل وسيستمر في الموسم الجديد".

ونجح حمزة الحمل في قيادة الإسماعيلي لضمان البقاء في الدوري الممتاز بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخرًا مع الفريق.

وارتقى الدراويش للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة.