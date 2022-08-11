شكرا لقرائتكم خبر رياح التغيير تهب على الأهلي.. وبديل المحياني يعتذر عن المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لـ«مكة» مصادر مطلعة في النادي الأهلي عن تحركات جادة لتغيير المدير التنفيذي للفريق موسى المحياني الذي لا يحظى بقبول لدى الجماهير الأهلاوية بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، عرضت إدارة النادي المنصب على أحد اللاعبين الدوليين السابقين والذي سبق له تمثيل الفريق إضافة إلي عدة أندية في دوري المحترفين منها أحد قطبي الرياض وحقق عدة بطولات ويحمل عددا من الدورات الفنية والذي طلب مهلة للتفكير على المنصب إلا أنه اعتذر بعد 48 ساعة بسبب ظروفه العائلية، الأمر الذي دفع الإدارة البحث عن أسماء أخرى.

وكانت الأيام السابقة شهدت تغييرات إدارية وفنية في النادي شملت تغيير الرئيس التنفيذي الذي تخلى عن منصب الرئيس التنفيذي واستمر في منصبه كنائب للرئيس وشملت التغيرات بعض الأجهزة الفنية في الفئات السنية إضافة إلى التخلي عن نجم الفريق السوري عمر السومة وإعارته للعربي القطري وطالت التغييرات مدرب فئة الشباب سالم سويد وتم التعاقد مع البلجيكي يان وينكل المحاضر الدولي ليكون مستشارا فنيا.