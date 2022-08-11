تطبيق لحماية منافسات كرة القدم السعودية

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ويواكب التطبيق الجديد أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يتيح للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية ، تطبيق SAFF Integrity للهواتف الذكية، اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2022-2023.ويواكب التطبيق الجديد أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ يتيح للاعبين والإداريين والجماهير إبلاغ الاتحاد بشأن أي حالات مشبوهة تتعلق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

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