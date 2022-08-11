الهلال يختبر البدلاء أمام نوتينغهام الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق الهلال الكروي الأول اليوم تجربته الثانية المغلقة أمام فريق نوتينغهام الإنجليزي على ملعب سانت جورج بارك قبل ختام معسكره السبت بعد أن قضى 12 يوما في مدينة برمنجهام الإنجليزية خاض فيها تجربته الأولى أمام الميريا الإسباني وكسبه بهدفين لهدف طمأن من خلاله عشاقه على تحضيرات الفريق للموسم الكروي. وسيكمل الهلال تحضيراته الموسمية بمواجهات محلية أمام فرق الشعلة (درجة أولى) في الـ 16 من أغسطس الحالي والأخرى أمام الباطن في الـ 19 من الشهر ذاته. وكان لاعبا الفريق مصعب الجوير وعبدالله رديف التحاقا بمعسكر الفريق بعد فراغهما من مشاركة منتخب 20 في البطولة العربية وتحقيق بطولتها التي أقيمت مؤخرا بأبها. وكان لاعبا الفريق مصعب الجوير وعبدالله رديف التحاقا بمعسكر الفريق بعد فراغهما من مشاركة منتخب 20 في البطولة العربية وتحقيق بطولتها التي أقيمت مؤخرا بأبها. وسيقدم المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز تقريره النهائي بخصوص الاستغناء عن بعض اللاعبين أو بإعارة بعضهم والتي لن تخلو من بعض الوجوه الجديدة والصاعدة هذا الموسم.

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