عندليب الاتحاد يودع المدرجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثلاثة عقود قضاها بين مدرجات وجنبات مدرج الاتحاد الشهير، انقضت أخيرا رحلة عندليب الاتحاد وقائد حركة تغيير المدرجات، وأحد علامات التشجيع العربي، صالح القرني، الذي تنحى عن منصبه الذي تولاه منذ عام 1410 خلفا لعبدالله شعيب رئيس رابطة العميد آنذاك، ليحل محله معاونه ومرافقه في رحلة إبداع مدرج الاتحاد حمدان المغربي الذي أسندت إليه المهمة عقب رحيل القرني.

وترك العندليب الاتحادي بصمة وأثرا كبيرا في مدرجات كرة القدم المحلية والخليجية والعربية كعلامة مسجله باسم مدرج الاتحاد، إذ كانت أهازيجه تردد في أغلب مدرجات كرة القدم العربية والخليجية طوال السنوات الماضية، مساهما في ازدياد شعبية الاتحاد محليا وخليجيا وعربيا.

وانتسب صالح القرني لنادي الاتحاد عام 1396هـ كلاعب لكرة القدم في درجة الأشبال وانقطع عن التدريبات قبل أن يعود بالعام 1398 - 1399هـ كلاعب للكرة الطائرة، وحصل الاتحاد على بطولة المملكة للكرة الطائرة للشباب آنذاك، قبل أن يقود رابطة جماهير الاتحاد كرئيس للرابطة في عهد رئاسة الرئيس أحمد عمر مسعود عام 1411.

مكتسبات رابطة الاتحاد:







تغيير نمط وأسلوب التشجيع.



توحيد صوت مدرج الاتحاد.



تحقيق انتشار أوسع لقاعدة النادي.



جذب مشجعين جدد للفريق.



قوة التأثير الإيجابي على لاعبي الفريق.



التأثير السلبي على خصوم الفريق.



إطلاق أول نشيد رسمي للنادي بين الأندية السعودية.



تنظيم أشهر تيڤو بالمدرجات حمل اسم (حبيبي يا رسول الله) لقي اهتماما وإعجابا محليا وعربيا كبيرا.



المساهمة في توثيق علاقة الانتماء بين النادي ولاعبيه الأجانب.



زيادة دافعية اللاعبين الأجانب في اللعب للفريق.



أبرز الأهازيج الاتحادية في عهد القرني: