عندليب الاتحاد يودع المدرجات

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وترك العندليب الاتحادي بصمة وأثرا كبيرا في مدرجات كرة القدم المحلية والخليجية والعربية كعلامة مسجله باسم مدرج الاتحاد، إذ كانت أهازيجه تردد في أغلب مدرجات كرة القدم العربية والخليجية طوال السنوات الماضية، مساهما في ازدياد شعبية الاتحاد محليا وخليجيا وعربيا.وانتسب صالح القرني لنادي الاتحاد عام 1396هـ كلاعب لكرة القدم في درجة الأشبال وانقطع عن التدريبات قبل أن يعود بالعام 1398 - 1399هـ كلاعب للكرة الطائرة، وحصل الاتحاد على بطولة المملكة للكرة الطائرة للشباب آنذاك، قبل أن يقود رابطة جماهير الاتحاد كرئيس للرابطة في عهد رئاسة الرئيس أحمد عمر مسعود عام 1411.
مكتسبات رابطة الاتحاد:
- تغيير نمط وأسلوب التشجيع.
- توحيد صوت مدرج الاتحاد.
- تحقيق انتشار أوسع لقاعدة النادي.
- جذب مشجعين جدد للفريق.
- قوة التأثير الإيجابي على لاعبي الفريق.
- التأثير السلبي على خصوم الفريق.
- إطلاق أول نشيد رسمي للنادي بين الأندية السعودية.
- تنظيم أشهر تيڤو بالمدرجات حمل اسم (حبيبي يا رسول الله) لقي اهتماما وإعجابا محليا وعربيا كبيرا.
- المساهمة في توثيق علاقة الانتماء بين النادي ولاعبيه الأجانب.
- زيادة دافعية اللاعبين الأجانب في اللعب للفريق.
أبرز الأهازيج الاتحادية في عهد القرني:
- اتحاد العب وحنا لك سند
- أووه يا أتي يا موج البحر
- شيلوها شيلة والفوز الليلة
- ون ون والإتي نمبر ون
- سحرني بجماله ولونه أسرني
- عميد النوادي
- عميد البلد
- أنا اتحادي من يوم ميلادي
- يمشي كدا كدا
- للملعب جينا نشجع نادينا
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