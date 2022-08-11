جارسيا يتفاوض مع مدافع مرسيليا الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد رحيل الأرجنتيني فونيس موري عن صفوف الفريق، ما زالت إدارة نادي النصر، تبحث عن تدعيم صفوف الفريق، خاصة على المستوى الدفاعي.

وأكد موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، على أن نادي النصر لديه الرغبة في التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق، مشيرا إلى أن رودي جارسيا المدير الفني للنصر، يتفاوض بنفسه مع جونزاليس من أجل إقناعه بالموافقة على الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جارسيا يريد ضم جونزاليس لاعب مارسيليا السابق، لتدعيم خط دفاع الفريق، ولكن اللاعب لديه الرغبة في البقاء بأوروبا، وفي نفس الوقت لم يغلق الباب أمام مستقبله.

جونزاليس صاحب الـ32 عاما، انتقل لصفوف نادي مارسيليا عام 2020 قادما من نادي فياريال الإسباني، لينتهي عقده في أغسطس الجاري ويصبح لاعبا حرا.

ألفارو بدأ مسيرته عام 2003 مع نادي رسينج سانتاندير، ولعب في نادي ريال سرقسطة وإسبانيول، قبل الانتقال إلى فياريال الذي لعب له حتى 2020، قبل انتقاله إلى نادي مارسيليا.

ويرغب نادي النصر في التعاقد مع جونزاليس، من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني فونيس موري الذي رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم قناعة جارسيا بقدراته.

من جهة أخرى أكدت صحيفة «فاناتيك» التركية، على أن إدارة نادي النصر، اعتمدت على البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، من أجل إقناع لياييتش بقبول عرض النصر.

وأضافت الصحيفة أن ثنائي النصر تحدثا مع اللاعب الصربي زميلهما السابق في بشكتاش، من أجل الانضمام لهما وارتداء القميص الأصفر خلال الفترة القادمة.

وأصبح لياييتش لاعبا حرا، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي خلال شهر يوليو الماضي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق حاليا بعد أن أصبح بدون أي فريق.