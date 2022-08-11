العميد يجهز كوستا للوحدة الإماراتي

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وركز البرتغالي نونو سانتوس، مدرب الاتحاد، على الجوانب التكتيكية في الفترة المسائية لتدريب الفريق، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي للاعبين في الفترة الصباحية.من جانب آخر، بدأ جناح الفريق عبدالعزيز البيشي، الركض في المرحلة قبل الأخيرة ضمن برنامجه التأهيلي، بعد خضوعه إلى عملية تنظيف غضروف الركبة.
وسيكون مران الغد، آخر تدريب للفريق في معسكره بالنمسا، قبل أن يخوض مواجهة الوحدة الإماراتي، ثم سيعود إلى جدة السبت لتجهيز الفريق للموسم المقبل.
ونجح الاتحاد في تحقيق الانتصار خلال أول مباراتين تجريبيتين بالانتصار على ليزرون السويسري بهدف نظيف، ثم كسب مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.
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