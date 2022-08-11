عقد جديد لموهبة ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد نادي ليفربول الإنجليزي، أمس، عقد جوهرته هارفي إليوت.

ووقع هارفي إليوت على عقد طويل الأمد مع النادي الإنجليزي، وتشير وسائل الإعلام الإنجليزي إلى أن العقد الجديد الذي وقع عليه اللاعب الشاب أمس في مركز تدريب «أكسا» ممتد حتى عام 2027.

وقال هارفي إليوت بعد توقيع العقد الجديد مع ليفربول «من الجيد دائما أنني سأبقى هنا لسنوات عديدة أخرى، وهو أمر رائع دائما لكونه نادي طفولتي ولا يوجد شيء في هذا العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسا من هذا».

وبدأ النجم الشاب المشاركة ضمن تشكيلة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الموسم الماضي بعد فترة إعارة مع فريق بلاكبيرن روفرز في موسم 2020-2021.

وكان إليوت لعب ثلاث مباريات من مباريات ليفربول الأربع الافتتاحية في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يبتعد عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل أصيب بها خلال مباراة ليدز يونايتد في سبتمبر.