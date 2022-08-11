شكرا لقرائتكم خبر إنجازات سعودية تاريخية في مشاركة أولى لسيدات الشطرنج بالأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق أبطال المنتخب السعودي للشطرنج 4 ألقاب أولمبية خلال مشاركتهم في أولمبياد العالم بالهند – تشيناي – 2022، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، بمشاركة اللاعبين أحمد الثبيتي وعبدالله المطيري وأحمد الرحيلي وعبدالعزيز الزامل وأحمد الحارثي، واللاعبات داليا السميري وبدور الشلاش وأسماء الجابري وأفنان القبيشي وندى المهنا، مع تواجد المدير الفني للاتحاد عبدالرحمن مسرحي ومدرب المنتخب السعودي محمد حدوش.

المشاركة الدولية الأولى

ومع مشاركته الدولية الأولى خارج المملكة، حقق أخضر الشطرنج للسيدات إنجازين، وكان قاب قوسين أو أدنى بخطف ميدالية ذهبية في الأولمبياد قبل فقدانها بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، في الوقت الذي حققت فيه لاعبة المنتخب السعودي داليا السميري أعلى لقب دولي WFM أستاذه اتحادية، تمنحه اللجنة المنظمة حصلت عليه بعد حصولها على لقب WCM مرشح أستاذ عقب سلسة من خمس انتصارات متتالية، بينما حققت اللاعبة أسماء الجابري لقب WCM مرشح أستاذ مع مشاركتها الأولى.

وعلى صعيد أخضر الرجال للشطرنج حقق اللاعب أحمد الرحيلي نتائج إيجابية خلال مشواره في الأولمبياد 9,5 من 11 جولة وتوج الآخر بأعلى لقب تمنحه دورة الألعاب الأولمبية العالمية للشطرنج FM أستاذ اتحادي، كما حقق اللاعب أحمد الحارثي وبالرغم من صغر سنة الذي لم يتجاوز الثمانية عشر عاما إلا أنه استطاع تحقيق نتائج مميزة توج على إثرها بلقب مرشح أستاذ CM.

صناعة أسماء سعودية عالمية

من جهته بارك رئيس الوفد السعودي المشارك في الأولمبياد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله الوحشي لكل اللاعبين واللاعبات جهودهم ونتائجهم المشرفة في البطولة، وقال «تمثيل وظهور مشرف في المحفل الدولي الكبير بتواجد 190 فريق من 180 دولة وأعتقد أن تحقيق النتائج الجيدة أسهم في رفع تصنيف نجومنا الدولي مع اكتساب الخبرات والاحتكاك من خلال اللعب أمام منتخبات كبرى في الأولمبياد العالمية» .

وتابع «نحظى في الاتحاد السعودي للشطرنج بدعم غير محدود من قيادتنا وبمتابعة كبيرة من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، وكل ذلك انعكس بالجانب المعنوي والإعدادي على أبطال الأخضر، في هذه المشاركة سعينا من خلال استراتيجية العمل داخل الاتحاد الاعتماد على شباب وشابات أكفاء قادرين على وضع اللبنة الأولى للمنتخب السعودي سواء للرجال كمشاركة رابعة لهم أو حتى للسيدات كمشاركة أولى وأنهن قادرات على تحقيق المراكز المتقدمة والألقاب الدولية بإذن الله في القريب العاجل وصناعة أسماء سعودية عالمية تخدم هذه اللعبة النخبوية».