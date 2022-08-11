لم يهز شعرة من رأسي.. أول تعليق من مرتضى منصور على حكم حبسه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحُكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة شهر لم يهز شعرة من رأسه، بحسب تعبيره.

وأكد منصور، في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «الحكم لن يؤثر على أي شيء بل على العكس»، مضيفا:" كنت أقوم بقيادة مظاهرات وأنا طالب في الجامعة من أجل الدفاع عن مصر، وتم اعتقالي بسبب مواقفي الوطنية".

وتابع مرتضى: «مستعد ألا أتحدث عن محمود الخطيب بشرط أن يخرج للجميع، ويؤكد أنه حصل على 10 ساعات ذهب رولكس من تركي آل الشيخ، بالإضافة إلى 263 مليون جنيه».

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي».

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.