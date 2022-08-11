ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً صعباً على فريق المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة مبتعدًا عن بيراميدز أقرب منافسيه بـ7 نقاط، ولا يحتاج أبناء القلعة البيضاء سوى 6 نقاط للتتويج بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي.

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المصري

1- الزمالك - المركز الأول - 72 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 65 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 62 نقطة.

4- فيوتشر- المركز الرابع - 49 نقطة.

5- طلائع الجيش- المركز الخامس - 46 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 42 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 40 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 35 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا- المركز العاشر - 35 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 33 نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 33 نقطة.

13- الاتحاد السكندري - المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 28 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 28 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 26 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

ترتيب الهدافين

ما زال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، يتربع على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفاً.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 19 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندرى) - 12 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف