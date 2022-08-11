مصدر لمصراوي: السوبر المصري السعودي بين بطلي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباراة السوبر المصري السعودي ستقام بين بطلي كل دوري خلال الموسم المنقضي (2021 - 2022).

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق تم حول إقامة المباراة بين بطلي الدوري المصري والدوري السعودي، حيث ستقام هذه المواجهة على ملعب "لوسيل" المونديالي في قطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل بحضور 80 ألف مشجع.

واستطاع فريق الهلال السعودي أن يحقق لقب الدوري خلال الموسم الماضي بعد تفوق "الزعيم" على اتحاد جدة والذي حصل على المركز الثاني.

في المقابل، يتصدر الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة قبل نهاية البطولة المحلية بأربع مباريات.

ويتفوق الزمالك على بيراميدز -صاحب المركز الثاني- بفارق سبع نقاط، حيث أمام الفريق الأبيض مباريات ضد كل من فاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وأخيرًا ضد إيسترن كومباني.