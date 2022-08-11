موسمياني يكشف عن وجهته المقبلة.. ودوره مع الأهلي قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن وجهته المقبلة، مؤكدا على وجود عرض من منتخب ونادي.

وقال موسيماني في تصريحات إذاعية عبر "702" الجنوب إفريقية: "حصلت على القدر الكافي من الراحة، والآن أستطع أن أعود للتدريب من جديد".

وأضاف موسيماني: "لدي عرض من منتخب ونادي، المنتخب يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه لم يحقق إنجازات خلال الفترة الأخيرة، وأريد تدريبه".

وأكمل: "أنا أحب التحديات فمثلا في جنوب إفريقيا صن داونز لم يحقق أي بطولة قبل قدومي بسبع سنوات ولكن عندما رحلت كان الجميع يتحدث عن صن داونز".

واختتم: "ما حدث مع صن داونز حدث مع الأهلي ظل 7 سنوات لم يحصل على بطولة قارية ولكن معي حصلنا على اثنين ومثلهم سوبر إفريقي، وصعدنا لكأس العالم وصعدنا للنهائي ثلاث مرات متتالية".