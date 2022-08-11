رسميًا.. إقالة خليلوزيتش من قيادة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، برئاسة فوزي لقجع، إقالة البوسني وحيد خليلوزيتش من قيادة منتخب "أسود الأطلس".

وتم فسخ التعاقد بيت الطرفين، حيث كان يمتلك المدير الفني البوسني سنة أخرى في عقده بحسب تقارير صحفية مغربية.

ومن المقرر أن يتولى وليد الركراكي قيادة تدريب المنتخب المغربي بعد رحيله عن الوداد، حيث قاد عملاق الدار البيضاء للفوز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري خلال الموسم المنقضي قبل أن يخسر بطولة كأس العرش (كأس المغرب) من فريق نهضة بركان.

وتولى صاحب الـ70 عامًا قيادة المغرب منذ عام 2019، حيث خاض 30 مباراة رفقة منتخب "أسود الأطلس"، إلا أن خليلوزيتش تعرض للانتقادات عقب الخسارة من منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في الكاميرون.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يستعد لخوض منافسات كأس العالم والتي ستقام في قطر 2022، حيث يتواجد "الأسود" في المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.