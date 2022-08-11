اتحاد الكرة يُعدّل موعد انطلاق الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعديل موعد انطلاق الموسم القادم 2022-2023، وذلك بعد أيام من إعلان مواعيد انطلاق الموسم في مختلف بلدان العالم.

ونشر "فيفا" اليوم الخميس تعديلا على موعد انطلاق الموسم في مصر، ليكون 15 أكتوبر القادم، بدلا من أول ديسمبر الذي كان قد أعلنه الاتحاد الدولي في نشرته الصادرة 4 أغسطس الماضي.

لم يحدث تعديل على مواعيد فترتي القيد، ونهاية الموسم، حيث من المقرر أن تكون فترة القيد الأولى بداية من 7 سبتمبر، وحتى 15 أكتوبر، فيما سينتهي الموسم 30 يونيو 2023.

اتحاد الكرة أوضح لمصراوي في وقت سابق، أن تحديد الأول من ديسمبر كموعد لبداية الموسم تم منذ فترة طويلة، ولم يكن قد تحدد في حينه ملامح الموسم الحالي.

ينتهي موسم 2021-2022 في أواخر أغسطس، ومن بعدها يحصل اللاعب على راحة قبل أن تبدأ الأندية فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق في منتصف أكتوبر.