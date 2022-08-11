عضو شركة الجزيرة الإماراتي: تفاوضنا مع بنشرقي قبل نهائي الكأس (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى جريتلي:

شهدت صفقة ضم نادي الجزيرة الإماراتي للمحترف المغربي بصفوف الزمالك، أشرف بنشرقي بعد انتهاء تعاقده مع النادي العديد من الأحاديث حول دخول أندية من مصر واتحاد جدة من السعودية في سباق لضم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، كما أثار مقطع الفيديو التقديمي للصفقة الجدل بعدما أوضح أن أحلام جماهير الزمالك والأهلي واتحاد جدة بطريقة غير مباشرة في ضم اللاعب المغربي هي واقع بالنسبة لنادي الجزيرة.

يلا كورة أجرى حوارًا مع عضو شركة الجزيرة لكرة القدم، عبدالله بن دسمال للحديث عن مفاوضات ضم بنشرقي والمنافسة لضمه وما أُثير عن مقطع الفيديو التقديمي وإلى نص الحوار:

- في البداية كيف جاء ضم بن شرقي من الزمالك؟

تم طرح اسم اللاعب علينا ودخلنا في مفاوضات لضمه.

- متى بدأت مفاوضات الجزيرة لضم اللاعب؟

الاسم تم طرحه علينا قبل أيام بسيطة من مباراته في نهائي الكأس ضد الأهلي ولم تكن هناك مفاوضات من قِبل.

- كيف تُقيّم صفقة ضم بنشرقي للجزيرة؟

بالتأكيد صفقة المغربي بنشرقي إضافة للنادي وإن شاء الله يُقدم للفريق الكثير.

- البعض استاء من مقطع الفيديو التقديمي لبنشرقي.. هل لديك تعقيب على الأمر؟

بالنسبه للڤيديو أؤكد لك أننا في نادي الجزيرة نكن كل الاحترام للأندية العربية وخاصة الأندية في جمهورية مصر العربية والڤيديو بالتأكيد لا يقصد الإساءة لأي طرف.

-تقارير مغربية كشفت عن تفاصيل مالية في الصفقة.. فهل هناك رقم رسمي؟

بالنسبه لقيمة العقد سياسة نادي الجزيره لا تفصح عن قيمة العقد لأي لاعب ولكن استطع القول أن العقد مدته سنتين.

وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى أن اللاعب سيتقاضى في موسمه الأول مع الجزيرة الإماراتي 1.6 مليون دولار.

- هل وجد الجزيرة منافسة من قِبل بعض الأندية في مصر أو السعودية عند ضم بنشرقي؟

بالنسبه لنادي الجزيرة لا يُفكر أبدا في منافسة الأنديه لضم لاعب، كل ما في الأمر أن النادي يُقدم عرضه و يرى رغبة اللاعب.

- هل ممكن نجد صفقة جديدة تنضم من الدوري المصري للجزيرة خلال الانتقالات الصيفية؟

كل الأمور مفتوحة نحن استكملنا التدعيمات إلا في حال خروج لاعب أجنبي من القائمة وسيتضح ذلك بعد التقرير النهائي بعد المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

- الجزيرة احتل الموسم الماضي المركز الرابع في الدوري.. ماطموحاتكم بعد التدعيمات الصيفية؟

بالنسبة للموسم الماضي الفريق مرّ بظروف إصابات ولهذا السبب ابتعد عن المنافسة لكن الموسم المقبل إن شاء الله سننافس على كل الألقاب.