الامارات | رسمياً.. منتخب المغرب ينفصل عن مدربه وحيد خليلودجيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم انفصاله "بالتراضي" عن مدرب أسود الأطلس البوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان إن هذا القرار جاء "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى، حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات" المونديال. ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلودجيتش.