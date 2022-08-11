الامارات | برنامج معايشة لناشئي أندية أبوظبي في أكاديمية مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن برنامج معايشة لوفد ناشئي أندية أبوظبي الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة) تحت 16 سنة، والذي يغادر اليوم إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، ضمن برامج اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«سيتي غروب»، لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أندية أبوظبي.

ويضم الوفد 16 لاعباً، وتستمر فترة المعايشة لعشرة أيام، تتضمن خوض لاعبي المراحل السنية في أندية أبوظبي وحدات تدريبية مشتركة مع فرق أكاديمية مانشستر سيتي وتحت إشراف مدربي المراحل السنية في الأكاديمية، ولقاءات ودية، إضافة إلى زيارات ميدانية متعددة من بينها زيارة لاستاد الاتحاد بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتضم قائمة الوفد اللاعبين: (عبدالرحمن عمر، سهيل خميس، محمد الياس، راشد سالم،جاسم راشد (الجزيرة)، عبد الله راشد، بطي عاشور، حمد عبد الرحمن، سالم طارق، خالد عبيد (العين)، عمر أحمد، راشد عبد الله، سيف مبارك، عبد الرحمن يوسف (الوحدة)، ربيع علي (الظفرة)، حامد خالد (بني ياس). من جهته، أكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي في تصريح صحافي أن معايشة فريق أندية أبوظبي، والذي يتكون من 16 لاعباً ناشئاً يأتي استكمالاً لمراحل اتفاقية التعاون والتي تهدف لاستدامة خطط الشراكة، والاطلاع على التجارب الكروية المتقدمة للمدرسة الإنجليزية بهدف الارتقاء بعمل أكاديميات كرة القدم في أندية أبوظبي على كافة المستويات الفنية والإدارية، وإتاحة الفرصة للاعبي أندية أبوظبي بالاحتكاك ومعايشة لاعبي المراحل العمرية لاكاديمية مانشستر سيتي لكسب المزيد من الخبرات وعكسها بشكل مباشر في مشوارهم الكروي في أندية أبوظبي.