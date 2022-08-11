شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لإكمال عملية انتقاله.. كوستيتش يصل إلى تورينو للتوقيع مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل جناح آينتراخت فرانكفورت، الدولي الصربي فيليب كوستيتش، صباح اليوم الخميس إلى مدينة تورينو، لإكمال عملية انتقاله إلى نادي يوفنتوس.

لإكمال عملية انتقاله.. كوستيتش يصل إلى تورينو للتوقيع مع يوفنتوس

ونشر حساب يوفنتوس في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور للحظة وصول كوستيتش إلى مطار تورينو، ليصبح الفريق الإيطالي على بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الجناح الصربي.



يشار إلى أن تقارير عدة تؤكد أن كوستيتش سيوقع على عقد يربطه بـ "البيانكونيري" لمدة 3 سنوات قادمة، فيما سيحصل الجناح الصربي على 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.



ويأمل ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، في أن يكون كوستيتش جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراته الأولى بالموسم الجديد أمام ساسولو، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي الاثنين المقبل.

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 في الدوري الإسباني، خاصة أنصار العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني بموسمه الجديد يوم الجمعة المقبل 12 أغسطس/ آب الحالي.

النسخة المقبلة من الدوري الإسباني تحمل الرقم 92 في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1929.

ومن المقرر أن تتوقف المسابقة أحد يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب انطلاق كأس العالم 2022 في 21 من الشهر نفسه، وتعود نهاية ديسمبر/ كانون الأول بعد أسبوعين تقريبا من نهاية المونديال.



وبذلك يستمر الموسم الجديد من الدوري الإسباني حتى 4 يونيو/ حزيران 2023، لتصبح أول نسخة تنتهي في هذا الشهر من العام منذ موسم 2012-2013.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني تعتمد على قاعدة المواجهات المباشرة للمفاضلة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، يليها فارق الأهداف.

وفي نهاية الموسم، تتأهل أول 4 أندية في ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، فيما يصعد صاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المقرر أن يحصل بطل كأس ملك إسبانيا على بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، وفي حالة تأهله بالفعل لبطولة قارية، يتأهل سادس الليجا إلى "يورو باليج"، بينما ينتقل السابع مباشرة إلى دوري المؤتمر.

تشهد النسخة المقبلة من الدوري الإسباني صعود 3 وافدين جدد من الدرجة الثانية هم ألميريا وجيرونا وبلد الوليد، بدلا من ديبورتيفو ألافيس وغرناطة وليفانتي الذين هبطوا بنهاية النسخة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر ملعب يحتضن مباريات في الموسم الجديد من الدوري الإسباني هو "كامب نو" معقل برشلونة (99.354 متفرج)، فيما يعد استاد "فاييكاس" معقل رايو فاليكانو هو الأصغر (14.708).

وتشهد النسخة المقبلة من الدوري الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، بجانب 4 من أكبر الديربيات في تاريخ الكرة الإسبانية، وهي ديربي مدريد (الريال وأتلتيكو)، وكتالونيا (البارسا وإسبانيول)، والأندلس (إشبيلية وريال بيتيس)، والباسك (أتلتيك بلباو وريال سوسيداد).

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبين الحاليين في الدوري الإسباني 4.94 مليار يورو حسب تقييم موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في هذا الشأن.

ويعد ريال مدريد أغلى فريق في النسخة الجديدة من الليجا، بقيمة 834.5 مليون يورو، يليه برشلونة (823.7 مليون).

فيما يعد جيرونا الفريق الأقل من ناحية القيمة السوقية، وتبلغ 55.15 مليون يورو.

ويعد فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد، أغلى لاعب في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، بقيمة سوقية تقدر بـ100 مليون يورو.

كما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رحيل البوسني وحيد خاليلوزيتش من منصب المدير الفني لمنتخب المغرب قبل نحو 3 أشهر من كأس العالم 2022.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا عبر موقعه الرسمي يوم الخميس، أعلن خلاله الانفصال عن المدرب البوسني المخضرم.



وقال في البيان إنه: "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين اتخاد الكرة والمدرب وحيد خاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئة المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي".